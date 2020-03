¡Épico! Sobre la línea evitó el empate con una increíble pirueta en el FIFA 20

Los partidos de FUT Champions nos vuelven a dejar un gran momento en el FIFA 20, en esta ocasión con una épica salvada en la línea que evitó lo que era indefectiblemente el gol del empate, gracias a una pirueta descomunal.

Una chilena o chalaca, como más les guste decirlo, fue la acción que el jugador Joshua Kimmich, perteneciente al equipo de nuestro protagonista mitchbaz23, realizó para, sobre la línea de gol, impedir el empate de su oponente.

Tan al límite fue la salvada, que el propio juego hizo uso de la tecnología "No Goal", que muestra todos los ángulos de la acción para determinar si la pelota finalmente ingresó al arco por completo o no. Y, como se puede apreciar, fueron casi tres cuartos de la pelota los que ingresaron, pero no lo hizo del todo.

El partido finalizó 2-1 a favor de mitchbaz23, quien se llevó un gran triunfo en esta etapa de FUT Champions.

