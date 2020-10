¡Es oficial! Need for Speed Hot Pursuit Remastered se lanzará en noviembre

Era un secreto a voces y finalmente Electronic Arts confirmó los rumores y anunció el lanzamiento de Need for Speed Hot Pursuit Remastered, una nueva versión del clásico juego, uno de los más destacados de la franquicia, que llegará a PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

El regreso a Seacrest County será por todo lo alto, ya que Criterion Games nos entregará un juego muy logrado, con Juego Cruzado y enfocado prácticamente por completo en lo que será el Modo Multijugador y Autolog.

Autolog es un sistema introducido en Hot Pursuit que conecta tu juego con el de tus contactos, lo que te permitirá compartir tu avance, así como fotos, logros y demás. En Autolog también tendrás desafíos personalizados dependiendo de cómo va tu juego y el de tus amigos.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered incluye todos los DLC principales, el Pack Rebeldes de la SCPD, el Pack Superdeportivos, el Pack Armado y Peligroso, el Pack Lamborghini Salvaje y el Porsche Desatado entregados en el lanzamiento, que incluyen seis horas adicionales de juego y más de 30 desafíos.

También podrás ponerte del lado de la ley y utilizar los clásicos interceptores como tu auto y completar misiones capturando maleantes que intentan escapar en el Modo Carrera, la cual será completamente definida ofrece acción a ambos lados, con una experiencia multijugador perfectamente vinculada en todos los modos de carrera. Enfréntate a tus amigos o haz carreras en solitario para conseguir recompensas y desbloquear nuevos coches, armas y equipamiento.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered se lanzará este 6 de noviembre en PC, PS4 y Xbox One, y el 13 de noviembre para Nintendo Switch.

