Este lunes sería presentado el Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Una de las franquicias más destacadas de todos los tiempos es Need for Speed, aunque claro, con sagas como DiRT, Gran Turismo, Forza e incluso GTA, los juegos de persecuciones de coches que tanto nos atraparon en los 2000's quedaron un poco de lado, pero Electronic Arts quiere volver con más fuerza.

Y es por eso que como ya habían anticipado, el nuevo juego de la franquicia será la remasterización del clásico Need for Speed: Hot Pursuit, y ahora descubrimos que la presentación del juego se realizaría el próximo lunes 5 de octubre.

Esto se debe a que, en su cuenta de Twitter, Need for Speed lanzó una imagen de la franquicia con coches y un gran letrero de Big Joe's Pizzeria, con los números '510' en ella. Claro, 5/10 podría ser el significado de estos números, apuntando a la fecha mencionada anteriormente, tal y como notaron algunos fanáticos.

Por supuesto, existe la posibilidad de que sea un juego totalmente nuevo, y no una remasterización de Hot Pursuit, aunque por los últimos anuncios y la revelación meses atrás de que Need for Speed: Heat, el último juego de la franquicia, no recibiría más actualizaciones de contenido, parece que tendremos el Hot Pursuit Remastered pronto.

