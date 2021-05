Estos son los tres nuevos juegos de PS Now de mayo 2021

Si bien PS Now se encuentra bastante por detrás del Xbox Game Pass Ultimate, el servicio de streaming de PlayStation sigue lanzando nuevos juegos para que todos sus suscriptores puedan seguir disfrutando del mismo, y tengan una mayor selección de títulos disponibles.

Y en este mes de mayo tres nuevos juegos se habilitarán en PS Now. Se trata de Jump Force, Nioh y Streets of Rage. Estos tres juegos se podrán disfrutar desde el servicio de streaming de PlayStation a partir del 4 de mayo próximo.

JUMP FORCE

Jump Force es el juego de Bandai Namco que reune a gran parte de los héroes del manga más reconocidos de todos los tiempos, con personajes de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleache, Yu-Gi-Oh! y muchos más. Estará disponible en PlayStation Now hasta el próximo 2 de agosto.

STREETS OF RAGE

Streets of Rage llega desde los desarrolladores del juego de Sega con un estilo de combate en 2D, pero mejorado para la nueva generación. Pero claro, eso no significa que será un juego simple, ya que necesitas mucho nivel para dominar los mejores combos y dar lo máximo en cada combate. Estará disponible en PlayStation Now hasta el 1 de noviembre.

NIOH

Finalmente, Nioh llega para quedarse en PlayStation Now, y nos introduce a un período sangriento en Japón, en una era con estados en guerra y fuerzas malévolas del mal. Tú te pondrás en la piel de William, un samurai sin maestro y deberás abrirte camino ante humanos y demonios con encuentros violentos y un juego que está enfocado en que mueras y revivas múltiples veces, y con cada una de ellas aprenderás cosas nuevas para mejorar y superar a tus enemigos.

PlayStation Now se encuentra disponible actualmente para PS4, PS5 y PC en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.

