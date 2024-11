Este martes 26 de noviembre de 2024 Jeremy Sarmiento volvió al gol en Inglaterra con el Burnley. El delantero ecuatoriano está buscando ganarse un lugar en el once y ahora marca un tanto clave para que su equipo sume una victoria que venía difícil.

Esta temporada no está siendo la mejor para Jeremy Sarmiento. El delantero ecuatoriano volvió a salir a préstamo al ascenso inglés y no se venía ganando un lugar en el once titular. Ahora marcó un gol sobre el minuto 47′ tras una gran jugada colectiva.

El delantero ecuatoriano se encontró con una gran asistencia sobre el borde del área chica y definió de la mejor manera posible. El tricolor a un solo toque pudo vencer al portero rival para marcar así el primero del Burnley, poco después Egan-Riley aumentó la diferencia.

Ahora Sarmiento espera recuperar su mejor nivel en las siguientes semanas para también volver a la Selección de Ecuador. En las últimas ocasiones fue convocado por Beccacece, pero no pudo ganarse un lugar en el once titular y apenas tuvo minutos viniendo desde el banco de suplentes.

Con esta victoria el Burnley escaló hasta la segunda posición en la tabla con 33 unidades. El equipo es uno de los favoritos para ascender a la Premier League, tras estar hace 1 año ya jugando en la máxima categoría.

Las estadísticas de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En esta temporada, Jeremy Sarmiento ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado 3 goles y no ha dado ninguna asistencia.

