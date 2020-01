FIFA 20 | Estadísticas delanteros TOTY: Messi, Mané y Mbappé

EA Sports finalmente reveló el esperado Team of the Year (TOTY) para el Ultimate Team del FIFA 20, y para alegría de los seguidores y jugadores no hubo ninguna sorpresa. Tal vez la única ausencia notable es la de Cristiano Ronaldo, por primera vez desde la inclusión de ésta modalidad al juego, pero el año de los tres delanteros incluídos fue mucho mejor.

Team of the Year del FIFA 20 Ultimate Team

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Sadio Mané componen el tridente ofensivo del TOTY del FIFA 20 y a partir de la tarde del 6 de enero estarán disponibles en sobres, hasta que sean cambiados por los tres volantes que componen el TOTY. A continuación compartimos las nuevas estadísticas de las cartas de Messi, Mbappé y Mané en el juego:

ED: LIONEL MESSI > 99 (BARCELONA/ARGENTINA)

DC: KYLIAN MBAPPÉ > 98 (PARIS SAINT-GERMAIN/FRANCIA)

EI: SADIO MANÉ > 98 (LIVERPOOL/SENEGAL)

Las cartas estarán disponibles en sobres en el Ultimate Team del FIFA 20 a partir de las 15hs (Hora Argentina) y se mantendrán de esta manera hasta que sean cambiadas por los volantes del TOTY. Puedes ver todo el TOTY del FIFA 20 en el siguiente enlace:

