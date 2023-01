EA Sports sigue lanzando contenido nuevo para la promo de Equipo del Año o Team of the Year (TOTY) en FIFA 23 Ultimate Team. Ya se definieron quiénes son los once titulares del equipo, que saldrán en tandas durante los próximos días. Además de eso salieron tres cartas de Menciones Honoríficas del TOTY, y entre ellas hay una de Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero argentino, figura en la Selección y en el Aston Villa, fue reconocido con una carta especial que se puede conseguir gratis. Junto a él se lanzaron cartas de Azzedine Ounahi de Marruecos y Ritsu Doan de Japón, indicando que fueron elegidos por su rendimiento durante el Mundial Qatar 2022.

Martínez alcanza una media de 90 por sobre los 84 que tiene su carta de oro y tiene atributos muy sólidos para atajar, flaqueando solo en la velocidad. Para conseguirlo, tienes que terminar el grupo de Objetivos "Revisión anual de 2022", que nos trae siete desafíos y nos dará como recompensa las tres cartas.

Con respecto a las otras dos cartas, Ounahi es un MC con stats decentes aunque le falta bastante ritmo para ser competitivo, mientras que Doan es un MD rápido que puede servir como revulsivo pero que deja que desear con sus stats de tiro y pase. De todas formas, para ser cartas gratuitas no vienen mal, y nos permiten llenar un poco más nuestro plantel.