Los expertos dictaron sentencia. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo asumieron un nuevo desafío con la Selección Argentina y de Portugal, respectivamente, y luego de un balance no tan positivo a nivel de rendimiento individual para ambos jugadores, se publicó la prueba de por qué Leo es un goleador más completo que CR7.

Messi llegaba con Argentina como los actuales campeones del mundo que buscaban revalidar el título en la Copa América. Salvo el partido por los cuartos de final que se definió por penaltis contra Ecuador y la final que se ganó en el segundo tiempo del alargue, la Albiceleste no pasó mayores apuros.

Sin embargo, el nivel de Leo Messi no fue el mejor, se perdió un partido por una lesión en el músculo aductor derecho y terminó con un gol y una asistencia en 426 minutos. Además, el ’10’ argentino no pudo jugar toda la final contra la Selección Colombia y salió lesionado del tobillo derecho al minuto 21 del segundo tiempo. Los expertos del portal SofaScore le dieron un puntaje promedio de 7.54 puntos, la sexta calificación más alta de toda la Copa América 2024, tras salir campeón con Argentina.

¿Y Cristiano Ronaldo? Portugal llegó a hasta los cuartos de final en la Eurocopa 2024 y perdió contra Francia por cinco a tres en penaltis. CR7 registró un gol y no tuvo asistencias en 486 minutos para tener los números más bajos en las seis ediciones de la Eurocopa que ha jugado. SofaScore le dio una puntuación promedio de 6.96.

Luego del título de Argentina en la Copa América 2024 y de la eliminación de Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa, la comparación entre Lionel Messi y Cristiano volvió a dar de qué hablar. No solo el portal Columna Financiera’, de Brasil, comparó los €20 millones de euros que Leo gana por el contrato que tiene con Adidas con el dinero que recibe CR7 por Nike, una cuenta en X con más de 7.000 seguidores publicó una prueba a favor del ’10’ argentino.

Si bien es cierto que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia del fútbol con 895 goles y Leo Messi ocupa el segundo el lugar con 838 anotaciones, la cuenta de X ‘Sholy Nation Sports’ (Deportes de la nación Sholy) publicó que el jugador argentino registra 95 goles desde fuera del área, mientras que el delantero portugués suma 68 anotaciones bajo esta modalidad. Messi anota un gol de jugada abierta (fuera del área) cada 11.3 partidos y CR7 lo hace cada 18.1 encuentros.

¿Quién se va a retirar primero del fútbol, Messi o Cristiano?

Cristiano es dos años mayor que Messi, lo que llevaría a pensar que se retiraría primero por edad y trayectoria. Sin embargo, ninguno de los dos le ha puesto un tiempo determinado para retirarse del fútbol. Mientras que CR7 señaló en junio de 2023 que “sé que no me quedan muchos años en el fútbol. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo”; Messi sostuvo que “tampoco estoy preparado para dejar el fútbol. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos(…) Pero no pienso (en el retiro)“.