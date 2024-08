Moisés Caicedo protagonizó una de las novelas de mercado de fichajes más importantes del mercado anterior. El volante ecuatoriano estuvo cerca en todo momento de firmar con el Livepool, pero al final en una decisión polémica decidió jugar para Chelsea.

Ahora, un año después de aquella histórica transferencia, Moisés Caicedo recuerda el porqué eligió al Chelsea y no al Liverpool: “El Chelsea estuvo conmigo durante un par de meses y no podía dejar pasar esta oportunidad. Estuvieron conmigo en los momentos difíciles cuando el Brighton no quería dejarme ir“, comentó el ecuatoriano.

Asimismo, Moisés Caicedo reconoció que Liverpool es un gran equipo, sin embargo, los ‘Reds’ no apoyaron a ‘Niño Moi’ en el momento más difícil de su carrera. El ecuatoriano los rechazó y terminó siendo el fichaje más caro de la historia de Chelsea.

Moises Caicedo se quería marchar del Brighton a inicios de 2023, cuando incluso el mayor interesado en su fichaje era el Arsenal. El jugador envió un comunicado, pero el club no lo dejó salir e incluso lo “castigó” y no lo dejó jugar 1 partido en la Premier League. En esos momentos, el tricolor ha contado con el apoyo de Chelsea.

Moisés Caicedo terminó como titular fijo en el Chelsea. (Foto: Imago)

Chelsea quedó muy lejos de los primeros lugares en la temporada anterior, pero ahora el equipo luce otro proyecto con intenciones de llegar lejos en todos los torneos. Moisés Caicedo también confirma estas intenciones: “Ganaremos títulos esta temporada y verán al mejor Caicedo“, comentó el jugador en rueda de prensa.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en su primer año en el Chelsea

En toda la temporada y entre todas las competencias, Moisés Caicedo llegó a jugar un gran total de 48 partidos. El ecuatoriano marcó 1 gol y dio 4 asistencias, entre todos los torneos. En total en cancha, el ecuatoriano sumó una cantidad de 3.899 minutos.

Los torneos de Chelsea en esta nueva temporada

Chelsea quedó muy lejos de meterse a Champions League con Moisés Caicedo en la temporada anterior. El jugador ecuatoriano y su club apenas clasificaron a la Conference League y encararán este torneo. Al equipo de Londres tendrá que jugar también Premier League, la FA Cup, y la Carabao Cup o Copa de la Liga.