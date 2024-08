Una representante ecuatoriana tiene que ocupar su mente en otros problemas y no solo en la competencia.

Luisa Valverde es una de las representantes ecuatorianas que llega con posibilidades de ganar una medalla en París 2024. La luchadora ecuatoriana ya consiguió un diploma olímpico en Tokio 2021 y apunta a medalla en estos nuevos Juegos Olímpicos, sin embargo, su cabeza ahora atiene otro grave problema.

Según revela Primicias, Luisa Valverde podría regresar de París 2024 y quedarse sin casa, debido a que, la tricolor no posee una vivienda propia y entre promesas de políticos y campañas, la peleadora no ha podido tener este bien propio y donde está arrendando actualmente ya le habrían pedido una salida.

En 2011 a Luisa Valverde ya le habrían prometido construirle su propia casa, sin embargo, la promesa solo fue oral y nunca se hizo una escritura o algo que respalde a la peleadora ecuatoriana. En 2021 incluso el Ministerio de Deportes, tras su buena actuación en Tokio, nuevamente le ofertó una casa, pero esto no se cumplió.

A sus 33 años, Luisa Valverde llega con grandes posibilidades de una nueva medalla para el deporte ecuatoriano. La tricolor incluso se visualiza en el podio como ha revelado en otras ocasiones, no se anima a decidir entre oro, plata o bronce, solo se ve entre las 3 mejores.

Luisa Valverde (izq) busca hacer historia para Ecuador. (Foto: Imago)

A mediados de año a Luisa le comunicaron que ya había presupuesto para su casa y que la construcción iniciaría pronto, pero no se ha dado así. “Luisa no está tranquila, porque ya le pidieron el departamento que ella arrienda, no tiene dónde dejar las cosas”, le comentó su abogada a Primicias.

¿Cuándo competirá Luisa Valverde?

Luisa Valverde se tuvo que mover de categoría para no enfrentarse a otra ecuatoriana, por lo cual, pasó de los 53kg a los 57kg. La tricolor saldrá a buscar la gloria en París 2024 el próximo jueves, 8 de agosto de 2024. La competencia arranca desde las 04H30 (EC). En ese día se competirá hasta semifinales.