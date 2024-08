Más que cerca se encuentra Julián Álvarez de ser oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Hablamos de una de las operaciones más ambiciosas en la historia del club roiiblanco y llamada a marcar tendencia en toda LaLiga. En medio de lo que son las últimas rondas de negociaciones con Manchester City, se empieza a mirar el calendario en España pensando en saber cuándo podría debutar La Araña por la capital de España.

Las palabras de Julián Álvarez alrededor de su rol en el Etihad, las declaraciones de Pep Guardiola alrededor del tema y la situación de ambos clubes que discuten sobre su futuro se hacer a un final feliz. Tras algo más de 24 meses al servicio de Manchester City, el campeón el Mundo en Qatar 2022 se encuentra más que cerca de llegar a España para un proyecto que quiere volver a pelear de lleno con los Real Madrid, Barcelona y que no es ajeno a la situación de calendario que tiene el argentino.

No olvidemos que Julián Álvarez vio este verano acción por tanto Copa América como Juegos Olímpicos. Pese a su juventud hablamos de un desgaste más que agresivo y que en una temporada donde Atlético de Madrid podría tener más de 60 partidos no puede pasar por alto. En Manchester City La Araña era esperado a finales de agosto para volver al ruedo de manera oficial. Por la capital de España existen fechas concretas donde habrá que ver si Diego Pablo Simeone le incluye o no en sus planes. Fichaje de élite en el Metropolitano.

Atlético de Madrid jugará mañana ante Kitchee de Hong Kong en su gira por Asía. También el próximo 11 de agosto ante Juventus para cerrar una pretemporada con victorias ante Getafe como Numancia. Si vamos ya a los partidos por los puntos, los Colchoneros debutan como visitante en LaLiga el próximo 18/8 contra Villarreal en La Cerámica. Si pensamos en el estreno de Julián Álvarez ante su nueva hinchada, Girona-25 de agosto parece ser la fecha ideal para comenzar a marcar tendencia en la primera división española.

La falta de minutos en grandes partidos, clave en la decisión de Julián Álvarez: IMAGO

El Cholo Simeone y Gil Marín se quedan con un fichaje de ensueño. Julián Álvarez tenía ofertas que iban desde seguir en Manchester City e incluso sondeos de un PSG donde la marcha de Kylian Mbappé habría un hueco para un nuevo galáctico. Finalmente los Colchoneros se quedarán con un campeón del mundo y a una edad que como lo son los 24 años prometen tanto rendimiento como goles a Diego Pablo. Finales de agosto puede ser el escenario para que comience todo.

¿Por qué se va Julián Álvarez del Manchester City?

La respuesta es sencilla y el propio jugador la desveló en los Juegos Olímpicos. Julián Álvarez quiere aún más protagonismo, quiere ser la primera espada de un proyecto que le permita brillar desde el inicio del partidos y no en un rol secundario. El tiempo dirá si dejar a Pep Guardiola y la Premier League es o no una buena decisión, pero el hambre del argentino supone el pilar de una decisión que en Inglaterra genera más preguntas que respuestas.

¿Quiénes son los fichajes más caros del Atlético de Madrid?

A la espera de saber qué pasa con Julián Álvarez la tabla es clara en este sentido. Vitolo por 36 millones de euros en el 2017, Radamel Falcao por 40 al Porto en 2011, 60 millones al Chelsea por Diego Costa en el 2017, Thomas Lemar gracias a un pago de 72 al AS Mónaco y finalmente los hasta 127 millones de euros invertidos en Benfica por Joao Félix conforman las inversiones más ambiciosas en la historia del club.