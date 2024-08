Atlético de Madrid aguarda para anunciar oficialmente uno de sus fichajes más importantes en el último tiempo. Los Colchoneros contarán con Julián Álvarez de cara a reformar el proyecto de Diego Pablo Simeone en la capital de España. Tal y como ocurre con Erling Haaland en Manchester City, el ex River Plate podría tener que competir con un noruego por la titularidad.

Pocos clubes han movido el mercado como Atlético de Madrid en España. Robin Le Normand, Javi Guerra, Connor Gallagher y ahora Julián Álvarez se podrían unir a una entidad decidida a pelear con los gigantes de LaLiga a base de millones. A la espera de tener claro los últimos detalles en relación con el nacido en Calchín, el noruego Alexander Sorloth vislumbra en el horizonte como su gran socio en ataque o como el rival a vencer para ser titular.

El delantero noruego de 28 años y que viene de competir por el premio Pichichi en España es la otra gran inversión en ataque de los Colchoneros. El pago de 32 millones de euros a Villarreal llega para cubrir la baja de Álvaro Morata, quien ya puso rumbo al AC Milan, pero podría igualmente para cubrir todo el ataque. Es la gran duda en relación con el arribo de Julián Álvarez a la capital, saber si el sistema 3-5-2 del Cholo muta a una doble línea de cuatro con dos delanteros o si se mantienen esquemas donde apenas aparezca un punta en ataque.

Una situación que el argentino ya vivió en Manchester City. Para Pep Guardiola Erling Haaland era el titular en todos los sentidos, la cara del club en ataque y el final de cada jugada ofensiva. Por supuesto que ambos nombres llegaron a coincidir sobre el césped, pero más con Julián Álvarez jugando por detrás del noruego que en el último tercio del campo. La millonaria inversión del Atlético por el ex River Plate obliga a pensar en que será indiscutible. Veremos.

Sorloth, el gran rival o acompañante de Julián Álvarez en la delantera del Atlético de Madrid: IMAGO

“Es un sueño, me gusta mucho el club, es uno de los más grandes del mundo…Espero marcar goles con esta afición…Creo que he jugado cuatro partidos ahí y la afición es muy buena, me gusta mucho”, reflexiones del noruego Sorloth en su presentación con un Atlético de Madrid que no olvidemos que ahora mismo se encuentra en Hong Kong de pretemporada. Julián, cerca de llegar al tercer club de su carrera.

Los próximos partidos de Atlético de Madrid

Kitchee en tierras asiáticas y Juventus de Turín el próximo 11 de agosto marcarán el final de la pretemporada para los Colchoneros. Diego Simeone y Atlético de Madrid esperan por el final de una operación Julián Álvarez que ahora mismo aguarda para llegar a España. El día 19 de este mes arranca LaLiga como visitante contra Villarreal.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Ganó todo el argentino durante sus 24 meses en el Etihad. A esto se le suman un total de 102 partidos oficiales, 36 goles y 18 asistencias para un Pep Guardiola que en esta ventana de traspasos ha perdido más de lo que ha ganado a nivel de nombres. Julián Álvarez se despedirá pronto de una entidad donde ahora mismo se empieza a mirar el mercado pensando en soluciones.