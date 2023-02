Ahora mismo FIFA 23 está entre dos promos, ya que siguen recibiendo mejoras las cartas de RTTF, pero ya empezaron a salir las de Showdown Series. Como si fuera poco, ahora EA Sports hace que regresen a los packs veinte cartas especiales, bajo el evento "Relanzamiento de rivalidad".

La temática es que cartas de varias promos anteriores como OTW y Winter Wildcards regresan emparejadas con otras de sus clásicos equipos rivales. A continuación te listamos todas las cartas que han regresado:

FIFA 23 - Relanzamiento de Rivalidad: Todas las cartas que vuelven a los sobres

• Karim Benzema Winter Wildcards

• Pedri Menciones Honoríficas del TOTY

• Kane Menciones Honoríficas del TOTY

• Gabriel Jesús Winter Wildcards

• Trent Alexander-Arnold Centurions

• Fred Out of Position

• Erling Haaland OTW

• Antony OTW

• Wojciech Szczesny Centurions

• Alessandro Bastoni Centurions

• Paulo Dybala OTW

• Luis Alberto IF

• Marco Verratti Centurions

• Isak Touré Out of Position

• Edin Dzeko Rulebreakers

• Brahim Winter Wildcards

• Matthijs De Ligt SIF

• Thomas Meunier Rulebreakers

• Joaquín Sánchez Centurions

• Jesús Navas Rulebreakers

Como vemos, la mayoría se trata de cartas que ya han pasado un poco su punto alto de rendimiento en Ultimate Team, pero otras como Haaland OTW o Benzema Winter Wildcards seguirán siendo útiles. Las cartas estarán disponibles durante los próximos siete días para conseguir en sobres.