La promo de Road to the Final (RTTF) ya llegó a su fin con todos los jugadores que han salido, y si bien se aproxima un nuevo evento, los jugadores de RTTF seguirán recibiendo mejoras según avancen las competiciones de la UEFA. A continuación te contamos todas las mejoras que se dieron hasta ahora.

FIFA 23 - Cómo funcionan las mejoras de los RTTF

Cada carta de RTTF tiene una mejora inicial, y luego hasta cinco mejoras potenciales basadas en el progreso de su equipo en la UCL, UEL o UECL. Las mejoras consisten en lo siguiente:

• Ganar partido de eliminatoria: Mejora de IF.

• Pasar a cuartos de final: Mejora de IF.

• Pasar a semifinales: Mejora de IF + Tres nuevos rasgos.

• Llegar a la final: Cinco estrellas de pierna mala.

• Ganar el torneo: Cinco estrellas de skills + Mejora de IF.

Tracker RTTF - Todas las mejoras que se recibieron hasta ahora

• Nicolò Barella 89 > 90

• David Alaba 89 > 90

• Giacomo Raspadori 86 > 88

• Gabriel Martinelli 90 > 91

• Anthony Martial 89 > 90

• Moussa Diaby 88 > 89

• Federico Chiesa 88 > 89

• Brais Méndez 86 > 88

• Erik Lamela 86 > 88

• Juan Miranda 86 > 86

• András Schäfer 70 > 78

• Youcef Atal 87 > 88

• Felipe Anderson 85 > 87

Estas son las mejoras que se confirmaron hasta ahora. Continuaremos actualizando según los jugadores que sigan mejorando a medida que avancen las competiciones.