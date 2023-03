Entre el contneido que salió hoy para FIFA 23 Ultimate Team se incluyen dos jugadores de Showdown Series, que nos ha dejado varios SBC a lo largo de las últimas semanas. En este caso, el jugador que más llama la atención y que algunos estarán tentados a hacer es Matheus Cunha Showdown.

Matheus Cunha Showdown ya está disponible para hacer mediante un Desafío de Creación de Plantillas, que se podrá completar hasta el 31 de marzo. Si Wolves llega a empatar o ganar esta fecha contra el Nottingham, su carta subirá +2 de media y recibirá cinco estrellas de pierna mala.

Por esa razón muchos estarán pensando en hacerlo, y aquí repasamos si vale la pena. Más arriba podemos ver sus stats, y la realidad es que se trata de un jugador prometedor. Sus stats base no son malas, con buen ritmo y disparo sobre todo, y podría llegar a ser un DC decente.

También cabe destacar su buena química siendo brasilero de la Premier League. Aunque nos llama la atención lo caro que es el SBC: ronda las 200 mil monedas según Futbin, ya que requiere una plantilla de 85 y otra de 86.

Concluímos diciendo que no estamos del todo seguros que valga la pena; seguramente no lo haga con sus stats actuales, debido a su alto precio. Si tienes fe a que Wolves ganará o empatará contra el último de la tabla de local, lo cual es bastante probable, puede llegar a ser un jugador mucho más interesante con sus mejoras, y en ese caso no estaría mal completarlo si es que puede entrar sin problemas en tu plantilla.