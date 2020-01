Fabricio Oberto: "En New Indians soñamos con jugar un torneo internacional de League of Legends"

La Liga Master Flow de League of Legends hizo su presentación el pasado jueves en el Centro de Comunicaciones de Telecom y los jugadores y representantes de los equipos argentinos que participarán se dieron cita en el Media Day.

Una de las estrellas de la jornada fue Fabricio Oberto, ex jugador de básquet, quien ganó los Juegos Olímpicos con Argentina, al igual que un anillo de la NBA con San Antonio Spurs y capitaneó a la "Generación Dorada", reconocida como la mejor Selección Argentina de todos los tiempos de cualquier deporte.

Oberto presentó oficialmente a su organización de Esports, New Indians, la cual comenzará su historia participando en el torneo organizado por la LVP, antes de, como reveló el propio Oberto, convertise en una Multigaming.

Presentación oficial de New Indians.

Durante la presentación tuvimos la posibilidad de hablar mano a mano con Fabricio Oberto en su nuevo rol, como creador de New Indians y su incursión en los deportes electrónicos:

BG: Venís del más alto rendimiento deportivo, lo ganaste todo y ahora decidiste meterte en los Esports, en la LVP con tu propio equipo, ¿Cómo se siente todo esto?

FO: Es mucha responsabilidad, muy lindo, ya que muchos chicos te dicen "Ah bueno, ahora nos van a ver más como deportistas". Creo que todo va evolucionando, la era digital ya está acá: League of Legends 11 años, Counter Strike aún más, juegos de estrategia en los que no me metí tanto porque hay que dedicarles mucho tiempo. Pero es hora de reinventarse, de probar cosas nuevas en las que uno pueda meter toda la energía y traer todo el aprendizaje que me tocó vivir en un deporte convencional, para implementarlo acá.

BG: ¿Veías cómo crecían los Deportes Electrónicos mientras jugabas en la NBA? ¿Cuándo empezó a explotar en Estados Unidos?

FO: Cuando estaba en los últimos años de la NBA los equipos (de Esports) de los Estados Unidos empezaron a competir a nivel de la NBA, Beisbol, NFL. Atraen mucha gente de cierta edad, pero cada vez esa franja de edad se va haciendo más grande, ya no es el "chico de 15 a 25 años" el que consume Esports, porque esos (chicos) crecieron y siguen jugando, y se van sumando más y más jóvenes, lo que agranda la franja de edad y los espectadores todo el tiempo.

BG: ¿Por qué Fabricio Oberto, un exjugador de la NBA, que tuvo contratos millonarios y que podría haber armado una organización Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo, decide invertir y hacerlo en la Argentina?

FO: Primero que nada ya estoy radicado acá. Pero igualmente uno intenta comenzar desde un punto en el que construye su franquicia, llegar a la LLA u otro tipo de torneos de ese nivel se construye. Es mucho más fácil a base de chequera poder hacer y deshacer y si no funciona dar todo de baja. Es mucho más difícil construir desde los cimientos la organización y hacerla crecer, pero termina siendo más sólida.

BG: ¿Y por qué League of Legends?

FO: Comencé hablando con Juan Diego García Squetino (Contry Manager de la LVP), luego me llamaron para ser jurado de un reality (Desafío ESPN) y ahí tuve un curso intensivo con unos 'cracks', como Onur, Zombyra, Tommy, y todos chicos que saben. Fue un curso super intensivo de ver el juego y aprender. Me lo explicaban como si fuera básquet, cinco jugadores que tienen una función, que tienen que moverse de cierta manera, seguir una macroestrategia, objetivos, creo que está muy bueno y hasta comencé a jugar de a poco.

Fabricio Oberto en Desafío ESPN.

BG: ¿Y cual es la similtud que le encontraste con el básquet?

FO: Le encontré, aunque todavía me falta, estoy avanzado en el conocimiento del básquet pero me falta mucho para lo que es League of Legends. Pero entiendo que a veces te tenés que matar para que tu equipo vaya para adelante por más que no te guste, sacarle alguna habilidad importante al otro equipo y eso termina beneficiando al tuyo.

BG: ¿Cuál es el significado de New Indians, el nombre de tu equipo?

FO: New Indians viene de la filosofía de "los nuevos indios, los nuevos habitantes", algo que debemos recuperar un poco, tiene que ver con la ecología, querer el bien para el otro, ser una comunidad, una tribu.

BG: ¿Y cómo elegiste a tus líderes para tribu? ¿Cómo conformaste el equipo de New Indians?

FO: El comienzo fue con mi amigo Piero, que hoy es el entrenador del equipo. Empezamos a buscar jugadores, primero en la escena de Córdoba, para tener esa pertenencia del equipo y que puedan decir "donde vivo yo hay un equipo que hace las cosas bien" y que les de las ganas de sumarse al proyecto.

Oberto sólo juega con Darius, ¿tendrá la skin Rey de las Clavadas?

BG: ¿Cuál es el sueño? ¿A qué aspirás llegar con New Indians?

FO: Uno tiene que empoderar todas las cosas que uno quiere, yo soñaba llegar a la NBA, me llevó tiempo pero lo logré. Con el equipo es parecido, va a llevar tiempo pero espero y anhelo jugar lo máximo. Comenzando desde la LVP, ir a LLA y ojalá algún día llegar a jugar un torneo internacional.

Obviamente están los equipos que tienen un gran presupuesto, infraestructura y marcan tendencia. Pero creo que uno con talento y trabajo muchas veces puede suplir esa tecnología y eso creo que pasa con todos (los equipos) que estamos en la LVP, soñamos con llegar a jugar una Worlds y eso sería tremendo.

Para cerrar hablamos un poco más sobre New Indians y el proyecto que tienen, ya que la LVP es sólo el primer paso en cuanto a League of Legends, pero la organización no se detiene ahí. "New Indians va a ser una Multigaming", aseguró antes de una última reflexión: "Este es el primer proyecto, no nos vamos a apurar a sumar otras cosas hasta no tener una solidez que nos permita hacer que una cosa no derrumbe a la otra, y podamos hacerlo bien."

New Indians comenzará su camino en la Liga Master Flow de League of Legends el 23 de enero, y el equipo estará conformado por Leandro Manuel “Hazzard” Palavecino, en la Toplane, Lucas "Woofie" Abadie como jungla, Juan "Regi" Curto, en el carril central, y por Cristian "Kimi" Aparicio y Gonzalo "Zalo" Biglia, como dúo tirador-soporte en la línea inferior.

La Liga Master Flow contará con diez equipos luchando por demostrar ser los mejores de Argentina; además de New Indians se encuentran el actual campeón, 9z Team; el subcampeón, Isurus Gaming, y las escuadras de River Plate, Furious Gaming, Nocturns Gaming, Sinisters, Undead Gaming, Coliseo Dragons y Malvinas Gaming.

