Fanáticos descubren un mensaje oculto en el teaser de God of War: Ragnarök

En el pasado PS5 Showcase, Santa Mónica Studios nos dejó un teaser confirmando que God of War tendrá una secuela en la próxima generación: God of War Ragnarök. El juego llegará en 2021 y, aunque no nos mostraron nada sobre su historia, gráficos o jugabilidad, el corto teaser dice mucho más de lo que parece.

Y es que los fanáticos comenzaron a desentrañar algunos de los misterios ocultos en el teaser del juego, que apenas nos mostró el símbolo "Omega" del alfabeto griego, un símbolo relacionado estrictamente con Ares. Sin embargo, éste se transforma en un círculo, que marca el significado de nuevos comienzos. Esto, según entienden los fanáticos, está relacionado con la presencia de Kratos en Asgard.

Luego, dentro del símbolo, se pueden ver letras del alfabeto rúnico, que representan un clan de Asgard. Pero, además, la mayoría de estas runas están relacionadas con Freya. Los fanáticos no sólo la recordarán como una Diosa Nórdica más, sino como la mujer de Odin y madre de Baldur, así como una de las principales aliadas de Kratos y Atreus.

Sin embargo, las cosas no terminaron bien entre la Reina de las Valquirias y el Mata Dioses, Kratos, por lo que sería interesante ver cómo se desarrolla su historia en la secuela de la saga.

¿Tendremos una venganza contra Kratos por parte de Freya? ¿Tendrá Kratos que eliminar a todos los Dioses nórdicos? Pues esas son algunas de las preguntas que nos surgen sobre la secuela de God of War y lo que podríamos llegar a ver en este 2021 con God of War: Ragnarok.

