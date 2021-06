Far Cry 6 nos dejará jugar con los villanos más icónicos de la saga

Far Cry 6 es uno de los juegos más anticipados del año, y Ubisoft aprovechó su presentación en el E3 2021 para mostrarnos más sobre su historia; específicamente su villano, Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito.

La saga siempre fue conocida por sus villanos, por lo que ellos también serán parte de esta nueva entrega. Ubisoft reveló que el Pase de Temporada de Far Cry 6 añadirá a tres villanos de la franquicia como personajes jugables. Estos serán Vaas (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4), y Joseph Seed (Far Cry 5).

Far Cry 6 se lanzará el 7 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Hace poco nos mostraban un extenso video con 40 minutos de gameplay. Si quieres saber cómo seguir el resto del E3 2021, puedes ver todos los horarios de todas las presentaciones aquí.

