E3 2021: fecha y hora de las presentaciones más importantes

Se notó su ausencia el año pasado, pero ahora está de regreso: el E3 2021 sí sucederá, y una vez más traerá las noticias y los anuncios más importantes de la industria de los videojuegos. Aquí te contamos cuándo ver sus presentaciones más importantes.

UBISOFT FORWARD

La desarrolladora mostrará, como siempre, sus próximos proyectos en el E3 2021, incluyendo Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, y quizás un nuevo Assassin's Creed. Lo podremos ver el sábado 12 de junio a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 14:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 15:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00hs

• Estados Unidos: 15:00hs (zona ET) / 12:00hs (zona PST)

• España: 21:00hs

XBOX Y BETHESDA

Esta asociación llegará al E3 para romperlo todo, con un showcase de 90 minutos en el que mostrarán juegos tan anticipados como Starfield y Halo Infinite. Lo podremos ver el domingo 13 de junio a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

SQUARE ENIX

La compañía confirmó su presentación en el E3 2021, aunque por el momento no tenemos una fecha y hora para la misma. Podemos esperar ver un nuevo Final Fantasy, más material de Final Fantasy XVI, y alguna que otra sorpresa.

NINTENDO DIRECT

Tampoco tenemos fecha y hora para esta presentación, pero algunos de los juegos más anticipados, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el próximo Super Mario, tienen una chance de aparecer.

No te olvides de leer todo sobre las empresas que aparecerán en el E3 2021, así como sobre los juegos que veremos (y los que no).

