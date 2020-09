Fecha confirmada para descargar la demo de Crash Bandicoot 4: It's About Time

Justo antes del lanzamiento oficial de Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time en Octubre 2, los fanáticos que reserven digitalmente el nuevo juego de Crash™ en PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluida la Xbox One X, estarán entre los primeros usuarios en el mundo en jugar a través de una Demo el 16 de septiembre.

Como el primer título original de Crash Bandicoot™ en más de una década, Crash Bandicoot 4: It’s About Time está construido desde cero y trae consigo una nueva avalancha de desafíos absurdos para que los jugadores les conquisten. En el juego, los jugadores descubren cuatro poderosas Máscaras Cuánticas, los guardianes del espacio y el tiempo, que deben reunirse para restaurar el orden en el multiverso.

“A pesar de que todavía faltan varias semanas para el lanzamiento oficial, no podemos esperar a que los fanáticos experimenten el desafío, la diversión y el amor que hemos vertido en este juego, por lo que estamos muy contentos de ofrecerles acceso temprano a una parte del juego a través de una Demo especial”. Paul Yan, Co-Studio Head en Toys For Bob

Los fanáticos experimentarán de primera mano la diversión de manejar el poder de algunas de las nuevas Máscaras Cuánticas: Kupuna-Wa para controlar el tiempo y Lani-Loli para hacer que los objetos aparezcan y desaparezcan del escenario. Aquellos que hayan reservado el juego digitalmente en el pasado y en el presente podrán descargar la Demo hasta el lanzamiento global del juego.

