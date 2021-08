Mientras el público y la industria gamer se adapta a esta "nueva normalidad" de realizar las principales ferias y eventos de manera digital, algo que comenzó en el 2020 por la pandemia del COVID-19 y que ha seguido en este 2021. La Gamescom 2021 siguió esta línea, y el evento fue un éxito absoluto.

Así quedó demostrado con los datos revelados por Geoff Keighley, el organizador y presentador de la Opening Night Live, el evento que abrió los fuegos de la Gamescom 2021, donde confirmó que fue la mejor edición hasta la fecha y su gran interacción con la comunidad.

Hablando sobre la Opening Night Live, Keighley reveló en su cuenta de Twitter que el evento superó un 30% la cantidad de espectadores con respecto al último año, con un pico que fue más allá de los 2 millones de espectadores en simultáneo, entre todas sus plataformas de retransmisión.

Finalmente, y tocando la interacción con la comunidad, Keighley reveló que el co-streaming del evento incrementó un 25% en comparación con el 2020, demostrando así que la comunidad continúa creciento y que los propios streamers le dan importancia a estas presentaciones relevantes para la industria, como la Opening Night Live.

Claro que la presentación de más de 30 títulos, invitados, revelaciones y actualizaciones en vivo fueron más que importantes para alcanzar este número. No obstante, esto no hace más que dejar en claro que la comunidad y la industria gamer esta en un mejor lugar cada año y no parece tener techo.