Fecha, hora y 'lineup' confirmado para el Ubisoft Forward 2 con grandes sorpresas

Después de lo que fue una exhibición bastante rutinaria de Ubisoft hace un par de mese , el editor francés ha confirmado que una segunda transmisión en vivo de Forward tendrá lugar la próxima semana el jueves 10 de septiembre a las 12 p.m.PT / 3 p.m. ET / 8 p.m. BST. El avance del anuncio dice que contendrá "nuevos juegos y grandes noticias", por lo que este podría ser el lugar para ver el rumoreado remake de Prince of Persia .

Sintoniza Ubisoft Forward el 10 de septiembre a las 2.00 PM CDT, hora Central de México, para conocer las últimas noticias, anuncios, grandes sorpresas y recompensas dentro de los juegos en https://t.co/ZqYqP9qn9q. #UbiForward



Ve la transmisión aquí: ��https://t.co/K665OXdNgc pic.twitter.com/dKQqVZEFWU — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) September 1, 2020

Watch Dogs Legion e Hyper Scape aparecen en gran medida en el video diseñado para generar entusiasmo, pero debemos asumir que este evento digital se centrará en los títulos de los que no sabemos mucho más que en las cantidades conocidas. Eso incluye Beyond Good & Evil 2 , Rainbow Six: Quarantine , Gods & Monsters (o Immortals: Fenyx Rising ) y Skull & Bones . Se especula igualmente que podría llegar un nuevo título para Spliter Cell... ¿o un remake?

Pre-show

Brawlhalla Roller Champions For Honor The Division 2 Tom Clancy's: Ghost Recon Breakpoint

Show principal

Watch Dogs Legion Hyper Scape Rainbow Six Siege Immortals Fenyx Rising (God & Monsters)

Fecha y Horarios para el Ubisoft Forward 2 para Latinoamérica y España:

El evento se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre en el siguiente horario en los respectivos países:

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panama: 14:00hs

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 15:00hs

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00hs

España: 21:00hs

Estados Unidos: 12:00hs (PT) - 15:00hs (ET)

