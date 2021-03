Filtran prototipos de más de 700 juegos de PlayStation 2 con el fin de preservarlos

La PlayStation 2 fue la consola más vendida de la historia, y también para la que más videojuegos fueron creados y lanzados. La selección fue tan variada como jamás se ha visto, pasando por todos los géneros conocidos, y un grupo ha filtrado prototipo de más de 750 juegos de esta consola para preservarlos.

Y es que los sitios 'The Hidden Palace' y 'Textfiles' han trabajado en conjunto para archivar y lanzar esta enorme cantidad de contenido de videojuegos de la PS2, donde se incluyen juegos que nunca se lanzaron y varias etapas tempranas de creación de otros títulos que posteriormente se lanzaron.

Este proyecto, conocido como 'Project Deluge', cuenta con una lista de 752 juegos, con contenido que buscan salvar y preservarlos para la posteridad. Los fanáticos se pueden encontrar con diferentes armados de Crazy Taxi a lo que finalmente fue lanzado de manera oficial, así como partes del proceso creativo de títulos de Crash Bandicoot. Incluso juegos que nunca se lanzaron, como un titulo de Aliens.

Lógicamente, ningun juego está completo, pero sí hay versiones que fueron lanzadas en eventos especiales, como la demo de The Shadow of the Colossus que únicamente estuvo disponible para quienes asistieron a la E3 2005.

Esto se transformó automáticamente en una pieza histórica del mundo de los videojuegos, que será aún más destacada con el correr de los años, cuando se aprecie esta manera de presevar lo que fueron los primeros pasos de cara a videojuegos que marcaron un antes y un después en esta industria.

Puedes explorar todos los artículos del proyecto en el sitio web de Hidden Palace, donde encontrarás piezas históricas de franquicias como Spyro, Lego Star Wars, Persona 3, Ratchet and Clank, Shadow of the Colossus y Final Fantasy, entre muchas otras.

Lee También