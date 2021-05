Minuto a minuto de la final del MSI 2021 - DWG KIA vs RNG

Las apuestas los daban como favoritos y a pesar de algún que otro traspié, no fallaron. DWG KIA y Royal Never Give Up cumplieron sus tareas y alcanzaron la final del MSI 2021 de League of Legends, donde hoy definen al campeón de la competencia.

PARTIDA 1

A diferencia de lo que vimos en las semifinales, el primer duelo de la final estuvo marcado por comfort picks para ambos equipos; por el lado de RNG nos encontramos con Udyr en Wei, Lucian en Cryin y Kai'Sa en manos de GALA. Por su parte, los picks de Sion para Khan y Morgana para Canyon los vimos por primera vez luego de estar baneados durante toda la semifinal ante MAD Lions.

La primera sangre fue a favor de RNG, con un gankeo en el carril inferior, que comenzó a poner a GALA por delante. A los ocho minutos hubo un cuádruple teleport a bot, pero al final no pasó demasiado. Simplemente demostró la proactividad y reacción de ambos equipos.

Pero eso fue tan sólo un teaser de lo que veríamos posteriormente en el Heraldo, donde se produjo la primera pelea real, en la que RNG se llevó tres asesinatos (dos para Cryin y uno para GALA) y la bonificación, por tan sólo dos kills para DWG, que quedaron en manos de ShowMaker y Ghost.

Sobre los 20 minutos, con tres dragones a su favor, RNG logró llevarse otros dos asesinatos para Cryin, como respuesta a lo hecho por DWG KIA, ya que ShowMaker se había llevado el asesinato en solitario ante Xiaohu y luego también hizo lo propio con Wei. Poco tardaron los coreanos en volver a la ofensiva, y tanto GALA como Wei estuvieron a punto de caer.

Sobre los 23 minutos, RNG se llevó otra peleas en equipo con dos asesiantos, lo que les dio una ventaja decisiva ya que sacaron el Alma de los Infiernos.

Nota en Desarrollo...

