Tal como reveló el CEO de Epic Games, Apple no volverá a permitir que Fortnite esté en su tienda hasta alrededor de 5 años.

El juicio entre Epic Games y Apple se concluyó este mes, con un veredicto que trajo una situación desfavorable para ambas empresas. Pero la pelea está lejos de terminar, y Apple ha dejado claro que no quiere a Fortnite en sus dispositivos.

Tal como reveló el CEO de Epic, Tim Sweeney, en su cuenta de Twitter, Apple envió una serie de emails a la desarrolladora afirmando que Fortnite no volverá a dispositivos con iOS hasta que no se resuelvan las apelaciones. Se trata de un proceso judicial que podría tomar hasta cinco años.

"Apple ejercita su decisión de no restaurar la cuenta de desarrollador de Epic ahora mismo", lee el correo. "Además, Apple no considerará nuevos pedidos para restauración hasta que el veredicto de la corte del distrito sea final y no apelable".

Según determinó la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien se encargó del caso, Apple estaba en su derecho de cancelar cualquier cuenta de Epic Games de la App Store. Además, Epic debió pagar daños financieros por romper contrato al permitir un medio de pago tercerizado.

Sweeney afirmó que "Apple mintió", ya que "pasaron un año diciendo [...] que Epic volvería a la App Store si acordaran jugar por las mismas reglas que el resto. Epic estuvo de acuerdo, y ahora Apple ha cometido otro abuso de su poder de monopolio por sobre más de mil millones de usuarios".