Primer teaser de la Temporada 6 de Fortnite: "Hemos perdido el control del Punto Cero"

Este martes dará inicio la Temporada 6 de Fortnite Capítulo 2, y como sabemos, el Punto Cero será el centro tanto del evento como de la cinemática que nos darán el paso a la siguiente temporada. Y en los últimos días, se ha vuelto cada vez más inestable.

Pero parece que eso ha llegado a un nuevo nivel, tal y como se anticipa en el nuevo teaser de la Temporada 6, ya que el Agente Jonesy nos ha entregado una nueva actualización del estado, confirmando que el control del Punto Cero fue perdido:

"Registro de realidad... ¿Acaso importa? ¿De qué sirve grabale estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del Punto Cero ¿Sabe lo que significa eso? No, parece que no, porque no está moviendo ni un dedo. He dedicado mi vida a la Orden. Lo he dado todo. ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados? Nosotros no somos así. Por lo menos, yo no soy así... Ya no."

Jonesy habla de una "Orden" a la que ha entregado su vida, por lo que será interesante ver a qué se refiere exactamente, y qué acciones tomará ya que no quiere quedarse de brazos cruzados. Esto último seguramente lo veremos en el evento de un sólo jugador que los fanáticos deberán atravesar para pasar a la siguiente temporada de Fortnite.

En estos días seguramente serán lanzados nuevos teasers que nos van a exclarecer un poco más lo que está sucediendo en la isla. Así como algunas de las crípticas imágenes que pueden verse dentro del video que acompaña al registro de realidad.

