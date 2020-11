Ghost of Tsushima la rompe en ventas ¡Aseguran que habrá secuela en PS5!

En julio pasado Sony nos entregó Ghost of Tsushima, un juego absolutamente extraordinario, aclamado tanto por la crítica como por los jugadores y fanáticos, y como era de esperarse, ese éxito se tradujo en los números que alcanzó el juego, donde se destacan las 5 millones de copias vendidas a lo largo del mundo, una cifra récord.

El juego cuenta con apenas cuatro meses de vida y es ya una de las IP más exitosas tanto de Sucker Punch, sus desarrolladores, como de Sony, en juegos exclusivos para sus consolas, y con éste éxito, todo hace indicar que tendremos una secuela.

Ya hemos visto a Sony aprovechar esto, con el éxito de The Last of Us, llegó The Last of Us 2, con el éxito de Marvel's Spider-Man, llegó Miles Morales, con el éxito de Horizon: New Dawn llegará Forbidden West, y bueno, seguramente pronto sepamos cual es el nuevo nombre para Ghost of Tsushima 2.

Una de las ideas sería desarrollar un juego un tanto más parecido a Red Dead Redemption 2, con mayor libertad para el jugador, sin necesidad de estar pendiente de las misiones para salvar a la isla los invasores mongoles.

Veremos cual es la manera en la que Sony logra acaparar el éxito de Ghost of Tsushima, y como sabemos, la compañía tiene un historial de manejar perfectamente sus juegos más destacados, así que esperamos grandes cosas para la versión de PlayStation 5 de este juego.

