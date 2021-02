God of War lanza su actualización gratuita con 60fps y 4K para PlayStation 5

Si hacemos una lista de los mejores juegos lanzados para la generación de consolas que se nos está yendo (PlayStation 4 - Xbox One), sin lugar a dudas, God of War entra en el Top 3, y para muchos en lo más alto del ranking.

El exclusivo de PS4 desarrollado por Santa Mónica Studios fue el Juego del Año en 2018 y al día de hoy, quedan pocos gamers que no hayan disfrutado de este juego que se convirtió en un clásico instantáneo y que tendrá su secuela pronto con God of War: Ragnarok.

Sin embargo, y a pesar de estar desarrollando la mencionada segunda parte, un juego como God of War merece estar en PlayStation 5 y no sólo gracias a la retrocompatibilidad, sino con una versión optimizada. Es por eso que a partir de hoy, todos los usuarios de PS5 que tengan God of War podrán actualizarlo gratuitamente.

Ésta actualización cuenta con mejoras más que importantes y destacadas en el apartado gráfico y de jugabilidad, ya que garantiza que el juego corra a 60fps mientras mantiene una resolución de 2160p, lo cual le permite correr a 4K en monitores/televisores que soporten esta calidad.

El parche optimiza God of War a su máxima expresión en PS5 y los fanáticos podrán aprovechar para redescubrir esta historia mientras hacen tiempo para el lanzamiento de su tan esperada y anticipada continuación.

