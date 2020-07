¡Hora de las semifinales! Pringles® presenta a los cuatro jugadores que definirán la Copa Mr. P

El gran torneo organizado para la comunidad de Bolavip Gamer llega a su etapa definitoria, con las semifinales de la Copa Mr. P a punto de comenzar, y por eso es hora de conocer a los cuatro jugadores que alcanzaron dicha instancia.

Allan "Allan_RMZ" Ramírez finalizó en la primera colocación del Ranking de la Etapa 1, con 740 puntos en 258 partidos jugados. "Tuve dos equipos a lo largo del torneo, Liverpool y Francia, ambos con sus pros y contras. Pero me quedó con Francia, lo siento más completo", comentó el líder de la clasificación.

Allan Ramírez, 1° en el Ranking de la Copa Mr. P

En un torneo que considera "interesante e innovador", Allan_RMZ se enfrentará a Alejandro "AlejandroSkary" Ochoa, quien finalizó cuarto con 472 puntos. "Me pareció muy innovador la modalidad de este torneo, nunca había visto un torneo que se jugará así, estuvo bien porque vas jugando a tu tiempo", destacó a Bolavip Gamer, quien aseguró utilizar al Liverpool como su equipo predilecto en el torneo.

La otra semifinal será entre segundo y tercero de la competencia. José "ABCJose8" Salas fue quien acabó en segunda colocación con 641 puntos en 255 partidos. Además, realizó un seguimiento de su progreso en el torneo en su cuenta de YouTube. "Se me hizo excelente que los juegos fueran en temporadas online, y no en Ultimate Team, ya que así todos estábamos parejos y con las mismas posibilidades", comentó.

José Salas, 2° en el Ranking de la Copa Mr. P

Ahora ABCJose8 se enfrentará a Gustavo "Gustavo_112000" Luevano, quien con 581 puntos se quedó con el tercer puesto, quien de los cuatro finalistas es el más experimentado de todos. "He jugado torneos en su mayoría online, en el mes de junio jugué el Open Series y en la primer semana me clasifiqué al Weekly Invitational de North America", reveló y destacó la originalidad del torneo auspiciado por Pringles®: "El torneo me pareció interesante cuando vi la publicidad me metí y vi que era con partidos de temporadas. Me sorprendió porque era algo bueno y diferente, nunca había jugado con ese sistema de puntos".

Gustavo Luevano, 3° en el ranking de la Copa Mr. P

Las semifinales se llevarán a cabo este sábado por la mañana, y de los cuatro jugadores, tres de ellos han destacado a Francia como su equipo favorito, mientras que AlejandroSkary buscará demostrar que el Liverpool está a la altura en el FIFA 20.

Los cuatro jugadores ya tienen asegurados sus premios por alcanzar la segunda etapa de la Copa Mr. P, los cuales terminarán por definir luego de sus enfrentamientos de semifinales y final este sábado. Los premios se repartirán de la siguiente manera:

Primer lugar: 2 DualShock PS4 + 1 Headset Gamer by Pringles®️ + Tarjeta PlayStation® Store USD 100 dólares estadounidenses + Capturadora ElGato HD60s.

Segundo lugar: 1 DualShock PS4 + 1 Headset Gamer by Pringles®️ + Tarjeta PlayStation® Store USD 50 dólares estadounidenses

Tercer y Cuarto lugar: Tarjeta PlayStation® Store USD 50 dólares estadounidenses

