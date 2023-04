Luego de dos años rompiendo todo tipo de récords y registros de Twitch con las primeras dos Veladas del Año, Ibai ha decidido llevar su evento de Barcelona a Madrid, y el Wanda Metropolitano será la sede para esta tercera edición de su evento de boxeo, el cual tendrá lugar a mitad de año.

Y como será en un estadio, tendrá una gran capacidad para que los fanáticos y seguidores puedan ir, y aunque las entradas aún no se han lanzado a la venta, Ibai acaba de confirmar cuándo estarán disponibles. Y esa fecha es el jueves 4 de mayo, para el cual quedan unas tres semanas aún.

El jueves 4 de mayo es la fecha decidida para lanzar a la venta las entradas de La Velada del Año 3, y también para anunciar los artistas que dirán presente en el evento y realizarán sus shows musicales entre las peleas, de los cuales ya hay un 80% confirmados.

Cabe destacar que en esta tercera edición La Velada del Año contará con seis combates, que serán los siguientes:

• Ampeter vs Papi Gavi

• Samy Rivers vs Marina Rivers

• Fernanfloo vs Luzu

• Viruzz vs Shelao

• Amouranth vs Mayichi

• Coscu vs Germán Garmendia

Está confirmado que el evento tendrá lugar el próximo 1° de julio en el Estadio Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid.