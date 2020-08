Ilusión para muchos: Crash Bandicoot 4: It's About Time llegaría para Switch y PC

Es posible que se haya revelado un lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It's About Time para Nintendo Switch gracias al código de marcador de posición que se encuentra en el sitio web del juego.

El usuario de Twitter @SunwerPrower tuiteó una imagen del código fuente del sitio web It's About Time el viernes pasado, que se refiere al Nintendo Switch en una sección del código denominada 'PlatformLabel'.

Dentro de la página de Crash Bandicoot 4, se encuentra un pequeño vestigio de Switch. Más en concreto se trata de un script que incluye el elemento "Nintendo Switch". Éste componente es quien nutre el menú de opciones de plataformas. Pueden comprobarlo ustedes mismos. pic.twitter.com/oTMtBno1ZV — Sunwer �� La Guarida del Zorro ��️‍�� (@SunwerPrower) August 7, 2020

Ver la fuente de la página aún revela esa sección al momento de escribir, sin la opción correspondiente listada en el sitio en vivo. Esto no confirma en absoluto un lanzamiento de Crash Bandicoot para Nintendo Switch, pero sugiere que puede convertirse en una opción en un futuro cercano, tal vez revelado más adelante.

Dado que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy llegó a Nintendo Switch alrededor de un año después de su lanzamiento inicial de PS4, parece muy posible que podamos ver un movimiento similar aquí.

Crash Bandicoot 4: It's About Time se reveló en junio y se lanzará en PlayStation 4 y Xbox One el 2 de octubre de 2020. Será el segundo juego de Crash Bandicoot de Toys for Bob, que entregó la colección remasterizada Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en 2018.

Lee También