Nuevo gameplay de Crash Bandicoot 4: It's About Time revela increíbles características

El State of Play de Sony nos reveló nuevas e interesantes características sobre Crash Bandicoot 4: It's About Time!, el primer juego principal de la saga en diez años, y nos entregó algunas de las más interesantes novedades y confirmaciones.

Como se esperaba, el juego contará con personalización para los personajes y se puede pasar por completo con Coco, en caso de no querer utilizar a Crash como personaje. Los fanáticos de la saga se encontrarán bastante a gusto con muchas de las características que hicieron clásica a la saga.

Pero el juego también contará con atractivo para nuevos jugadores, ya que habrá nuevas funciones que lo convertirán en más que un juego de plataformas básico, y habrá funciones como gravedad zero, entre otras, que lo convertirán en un desafío constante y variado.

Crash Bandicoot 4: It's About Time se lanzará este 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One.

