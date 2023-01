La Kings League completó una fecha histórica en la tercera jornada de competencia de la liga, ya que se superó en varias ocasiones el millón de espectadores concurrentes entre los diferentes streams oficiales de emisión. Además, contamos con la presencia del Kun Agüero, quien marcó un golazo en su partido.

A continuación repasamos los resultados, tabla de posiciones y la próxima fecha de competencia:

Resultados Kings League - Jornada 3

• 1K FC 5-3 Jijantes FC

• XBuyer Team 2(3)-(0)2 Rayo de Barcelona

• Ultimate Móstoles 1-5 Saiyans FC

• Porcinos FC 2(3)-(2)2 Kunisports

• Los Troncos FC 3-2 PIO FC

• Aniquiladores FC 4-1 El Barrio

Tabla de Posiciones Kings League - Jornada 3

# Equipo Récord GF GC 1 Saiyans FC 3-0 10 4 2 1K FC 3-0 12 7 3 Kunisports 2-1 5 3 4 Los Troncos FC 2-1 11 10 5 Ultimate Móstoles 2-1 9 8 6 Porcinos FC 2-1 10 10 7 El Barrio 1-2 8 7 8 Rayo de Barcelona 1-2 9 9 9 Aniquiladores FC 1-2 7 9 10 XBuyer Team 1-2 5 8 11 Jijantes FC 0-3 7 12 12 PIO FC 0-3 3 8

Calendario de Partidos Kings League - Jornada 4

• XBuyer Team vs Jijantes FC

• PIO FC vs Kunisports

• 1K FC vs El Barrio

• Porcinos FC vs Rayo de Barcelona

• Aniquiladore FC vs Saiyans FC

• Ultimate Móstoles vs Los Troncos FC

La Jornada 3 de la Kings League se disputará el próximo domingo 15 de enero de 2023 desde las 16hs (ESP) / 12hs (ARG) / 09hs (MEX).