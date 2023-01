Así se jugará la nueva temporada competitiva de League of Legends en LATAM con el formato para el Apertura de la LLA 2023.

La LLA de League of Legends regresa en este 2023 con su Split de Apertura, que dará inicio este martes 24 de enero de 2023 y buscará elevar el nivel competitivo de la región, con grandes adiciones a la mayoría de los rosters de los equipos para la competencia.

Además, tendremos un nuevo formato, con series al Mejor de 3 durante la Fase Regular y al Mejor de 5 durante los Playoffs.

Formato LLA 2023

La LLA contará con ocho equipos en el inicio de la temporada Apertura 2023, que serán All Knights, Estral Esports, INFINITY, Isurus, Movistar R7, Six Karma, Team Aze y The Kings. Todos los equipos formarán parte de la Fase Regular, aunque sólo seis clasificarán a los Playoffs. A continuación repasamos el nuevo formato de la LLA:

FASE REGULAR (Todos contra Todos)

• Partidas Martes y Miércoles.

• Los 8 equipos se enfrentarán en siete fechas en series mano a mano al mejor de tres.

• Al finalizar las siete fechas, dos equipos quedarán eliminados de la competencia.

• Los seis mejores clasificados avanzarán a la siguiente fase de Doble Eliminación.

FASE DE DOBLE ELIMINACIÓN (Playoffs)

• Series mano a mano al mejor de cinco.

• Los primeros cuatro equipos de la Fase Regular comienzan en la Llave Superior y los dos restantes en la Llave Inferior.

• Los equipos que vayan perdiendo series en la Llave Superior tendrán una segunda oportunidad de llegar a la Gran Final desde la Llave inferior.

Esta etapa se jugará de la siguiente manera:

Llave Superior

• A: #1 Clasificado de la Fase Regular vs 3/4 de la Fase Regular (a elección)

• B: #2 Clasificado de la Fase Regular vs 3/4 de la Fase Regular (restante)

• C: Ganador A vs Ganador B

Llave Inferior

• D: #6 Clasificado de la Fase Regular vs #6 Clasificado de la Fase Regular

• E: Ganador D vs Perdedor de A/B peor clasificado durante la Fase Regular

• F: Ganador E vs Perdedor de A/B mejor clasificado durante la Fase Regular

• G: Ganador F vs Perdedor C

Gran Final

• Ganador C vs Ganador G

El ganador de la Gran Final, que se disputará en Chile, será coronado como el Campeón del Split de Apertura 2023 de la LLA y será el clasificado al Mid-Season Invitational 2023 que se llevará a cabo en Londres como el representante de la región.