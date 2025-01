Es momento de decir lo que se está manejando como un considerable secreto a voces. Alianza Lima prepara un plantel más que importante, pensando en lo que será la temporada 2025, y ya tendría en la mira a su próximo diez, el talento puro que llegaría desde el extranjero. Quien tiene un nombre ganado en el planeta fútbol, porque ha sido un trotamundos, pero donde va, siempre se hace notar. Lo cual parece gustar en la directiva, que piensa en este jugador talentoso, pero que también debe estar alerta, a que no se lesione tanto, como las últimas jornadas.

¿Qué jugador será el reemplazo de Brian Farioli en Alianza Lima?

Míster Peet en su reciente edición mediante YouTube, explicó lo que se maneja ahora mismo como información en el cuadro íntimo: “Tiene un plan B que podría activarse en las próximas horas: Pablo Cepellini. Interesaba mucho en Alianza Lima y, cuando se le consultó por su deseo, él informó que su prioridad era renovar con Atlético Nacional y hoy, mediante Pipe Sierra, le comunicaron al jugador que no va más en el Verdolaga. Hoy esa posibilidad se abre y con mejores condiciones. Es un fichaje que interesa, no digo que esté avanzado, pero las condiciones son más favorables”.

Destacando que el mercado de pases para el cuadro íntimo, está activo, según lo que se conoce desde la interna del equipo del pueblo, hacia el exterior: “También hay un fichaje que interesa mucho en Alianza Lima, que es el de Lucas Cano, con el cual se conversó, hubo tratativas que en su momento no prosperaron, pero hoy con la oferta formal, él está evaluando y se encuentran avanzando bien. No descarto que en los próximos días se pueda sumar al ataque de Hernán Barcos, Matías Succar y Paolo Guerrero”.

ver también ¿Demanda para Alianza Lima? Brian Farioli no estaría lesionado

ver también Sin Brian Farioli: ¿A quién iría a buscar Pipo Gorosito para reforzar a Alianza Lima en 2025?

¿Pablo Cepellini jugará en Alianza Lima?

Sin embargo, no será nada fácil porque desde el propio país de Colombia lo está buscando otro grande para intentar contratarlo, señala el medio de comunicación VBAR Caracol Radio: “Santa Fe busca un arquero, un volante defensivo y un enganche. Pablo Cepellini está en carpeta tras su salida de Atlético Nacional. Si se da la posibilidad se buscará un delantero”. Esto no caería nada bien en Alianza Lima porque es un jugador que vienen siguiendo hace mucho, y sería un golpe duro no poder cerrarlo.

Pablo Ceppelini y Hernán Barcos en Atlético Nacional. (Foto: Twitter).

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini cuesta 400 mil euros según Transfermarkt, portal internacional. Con 33 años, el volante tiene pasado en clubes como Cruz Azul de México, Peñarol de Uruguay y Cagliari de Italia. Hay que mencionar que Pablo Ceppelini ha sido campeón con Maribor en Eslovenia, con Peñarol en Uruguay y con Cuiabá en Brasil. Además, en su mejor momento estuvo valiendo 3 millones de euros cuando jugaba en Cagliari con 19 años. Se trata de un futbolista que le aportaría bastante al cuadro blanquiazul, según el estilo de juego que pregona hoy por hoy Néstor Gorosito.