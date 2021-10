DARQ: The Complete Edition estará disponible gratis en la Epic Games Store durante los próximos siete días.

Finales de octubre siempre es una etapa que está muy relacionada con Halloween, y en el mundo de los videojuegos se utiliza para lanzar contenido temático con ésta festividad. Y en la Epic Games Store lo harán con el lanzamiento de un juego gratuito para disfrutarlo.

Se trata de DARQ: Complete Edition, que llega para reemplazar a Among The Sleep, el juego disponible durante los últimos siete días. DARQ cuenta la historia de Lloyd, un muchacho que termina en mitad de una pesadilla lúcida. Lloyd no se puede despertar, y tiene que enfrentarse a sus miedos y descifrar el significado del sueño.

El juego está enfocado en el terror psicológico y en la resolución de misterios y obstáculos capaces de generar miedo en los jugadores, hasta lograr atravesarlos y cumplir el objetivo de Lloyd: superar los miedos y descubrir el motivo de su sueño.

DARQ: Complete Edition estará disponible por los próximos siete días gratis en la Epic Games Store y podrás jugarlo si tu ordenador cumple con los siguientes requisitos:

Sistema Operativo: Windows 7 o superior

Procesador: Intel Core i3-530 (mínimo) / Intel Core i7 (recomendado)

Memoria: 4 GB de RAM (mínimo) / 8 GB de RAM (recomendado)

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870 (mínimo) / NVIDIA GeForce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850 (recomendado)

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible