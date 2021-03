Más contenido para CoD Mobile: se estrena la Temporada 2, Day of Reckoning

Es hora de responder al llamado: ¡Call of Duty: Mobile Temporada 2: Day of Reckoning ha llegado! A partir del 10 de marzo a las 4 p.m. PT, los jugadores pueden ajustar cuentas en la Temporada 2 con dos de los mapas más queridos de la franquicia Call of Duty, celebrar un nuevo Pase de Batalla con 50 niveles de recompensas gratuitas y premium y formar escuadrones para el nuevo modo exclusivo de francotiradores 3c3 de Tiroteo.

Además, la actualización de esta Temporada trae a los jugadores nuevas armas con el rifle de asalto AS VAL (versiones gratuitas y de pago) en el Pase de Batalla y más adelante en la Temporada a través de un Desafío de Temporada, el rifle de francotirador SP-R 208. Además de la experiencia de juego, los jugadores pueden encontrar la ventaja Recon y la racha de puntos Napalm.

Aquí algunos de los puntos más destacados de la Temporada 2, que llegará a Android e iOS:

Nuevos Mapas - Dos nuevos mapas del modo Multijugador de Modern Warfare llegaron:

Shoot House - Un mapa tradicional de tres carriles de ritmo rápido que promueve enfrentamientos frenéticos y batallas de alto octanaje.

Shipment (2019) - A menudo considerado como el mapa más pequeño en la historia de Call of Duty (antes de que existiera el modo Tiroteo), Shipment fue el sitio original de muchos enfrentamientos y sesiones Multijugador ridículamente frenéticas hace 12 años. Este mapa es perfecto para completar desafíos o asesinatos rápidos, así como uno lleno de caos puro y divertido.

¡Más operadores temáticos de Day of Reckoning que se revelarán en el lanzamiento de la temporada!

¿Qué hay de nuevo en el Modo Battle Royale?

“Built Like a Tank” - Disponible por tiempo limitado (Marzo 18 a 24), este modo permite a los jugadores invocar sus tanques y usar armas antitanque para eliminar enemigos

Introducción de un nuevo vehículo - Cargo Truck

Easter Eggs - ¡están de vuelta!

Evento de Marquesina - “Pursuit” se lanzará el 25 de marzo y permitirá a los jugadores enviar un soldado único de Special Ops a realizar operaciones y conseguir recompensas.

Los jugadores también pueden esperar Nuevos Desafíos de Temporada, Lucky Draws, Bundles y Mercancía en la tienda ahora.

