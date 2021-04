La Ubisoft Store lanza su nueva promoción ¡Hasta 80% de descuento en Assassin's Creed, Far Cry y más!

Entramos en el segundo trimestre del año y desde Ubisoft han decidido sorprendernos con su Bargain Bin Sale, una nueva promoción de ofertas y descuentos en los juegos de sus principales franquicias. Estos descuentos van hasta un 80% de descuento en varios casos.

Franquicias como Rainbow Six, The Division, Assassin's Creed, Far Cry o Watch Dogs, entre muchas otras, tienen varios de sus juegos más destacados disponibles con importantes descuentos. Algunos de ellos son los siguientes:

• Rainbow Six Deluxe Edition >>> 67% de descuento

• The Division 2 >>> 70% de descuento

• For Honor >>> 75% de descuento

• Assasin's Creed: Ezio Auditore Collection >>> 75% de descuento

• Far Cry New Dawn >>> 75% de descuento

• The Crew 2: Deluxe Edition >>> 80% de descuento

Estos descuentos estarán disponibles por tiempo limitado en la Ubisoft Store, y finalizarán el próximo 14 de abril.

