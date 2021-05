La respuesta de Infinity a la comunidad de League of Legends luego del MSI 2021

El Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends se perfilaba como una gran oportunidad para que Latinoamérica finalmente diera el paso adelante como la región emergente más fuerte, luego de la cara positiva que había dejado Rainbow7 en Worlds el año pasado. Sin embargo, las cosas salieron decididamente mal, y la comunidad no fue para nada benevolente para con Infinity Esports.

El grupo era complicado, ante el representante de Norteamérica, Cloud 9, el actual campeón del mundo y bicampeón de Corea, DWG KIA, y un DetonatioN FocusMe que se mostró mucho más fuerte de lo que se esperaba. Infinity Esports finalizó en el último lugar del grupo con un récord de 1-5, y esto denotó una baja en la región con respecto a las últimas actuaciones internacionales, en contraposición hacia lo que se esperaba.

Como mencionamos, la comunidad latina de League of Legends -en su mayoría-, no reaccionó bien hacia la escuadra del infinito, y desde la organización tomaron sus redes sociales para dar una respuesta ante los comentarios, y también hacer un balance de lo sucedido en el MSI 2021. Esta fue su respuesta:

CARTA DE INFINITY ESPORTS A LA COMUNIDAD

A LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA

Hola a todos…

Estuvimos obligados a dejar pasar varias horas, no solo para poder leer casi todos los comentarios sobre la participación de Infinity en el MSI, sino también para poder hacer un análisis verdadero sobre lo que nos deja este paso por Islandia a nivel organización y también a nivel competitivo. Dicen que la frustración es la brecha que hay entre la expectativa y la realidad, o más simple, la frustración es la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero. Y no hay dudas hoy que todos estamos frustrados...

Nuestros queridos fans porque esperaban mucho más de nosotros, los streamers y comentaristas que creyeron que esta era la oportunidad de poner a LATAM entre las primeras regiones del mundo, nuestros jugadores y staff porque tienen que pasar horas defendiéndose en redes como si hubieran matado a alguien, y nosotros, la organización, que también esperábamos que este proyecto ayudara a crecer a todo el ecosistema Latinoamericano y a atraer más atención a todo lo bueno que se está haciendo puertas adentro. Desde INFINITY pero también desde todos y cada uno de los actores importantes de los Esports en LATAM. Si, todos estamos frustrados… Todos esperábamos más.

Pero déjenme contarles también que la única manera de crecer a nivel competitivo es COMPETIR, COMPETIR y siempre competir… y competir contra los mejores de igual a igual aprendiendo de cada derrota. Siempre aprendiendo de cada derrota. Con humildad, con la cabeza en alto, construyendo siempre y con la certeza que todo lo que va a venir va a ser mejor. Si no tuviéramos esa certeza, no estaríamos acá frustrados por nada. No fuimos a adquirir experiencia internacional, fuimos a competir, fuimos a ganar y fuimos a aprender de los mejores. No salió como esperábamos pero si aprendimos muchas cosas. Aprendimos que no alcanza solo con el talento. Aprendimos que la disciplina y los procesos ordenados son necesarios para conseguir buenos resultados. Aprendimos que competir en regiones de alta performance te hace mejor. Aprendimos que los entrenamientos son para mejorar y que la interacción entre los jugadores es tan importante como la selección de campeones. Aprendimos que siempre hay que tener más opciones y que no hay día perdido cuando uno entrena a conciencia.

Pero volvemos mejores de Islandia, más tristes, si, más frustrados. Pero más profesionales. Seguimos y seguiremos creyendo en el #PODERLATINO y nuestro rol como organización será rodearlos con más procesos, con más disciplina, con más competencia y con más desarrollo deportivo de alta performance. Tenemos la mejor materia prima y nuestro trabajo será desarrollarla día a día. Hoy tenemos a Cody porque antes hubo un Seiya, hoy tenemos a Ackerman porque antes hubo un Arce, y gracias a los experimentados Whitelotus, Solid y Buggax más y más chicos van a querer jugar y representar a la región. Y ese es el camino que tenemos que defender entre todos. Con cada joven promesa que sale de nuestra región. Cada uno de nosotros, en el rol que nos toque jugar en esta grieta. Preguntémonos siempre: ¿Qué aporte hago yo para que todo esté mejor? ¿Cómo puedo ayudar para que LATAM crezca? ¿Sirve de algo pegarle tanto a seis chicos que vinieron llenos de esperanzas con las banderas de sus países y región a representarnos a todos? Pensamos que podemos hacerlo todos mejor… Queremos y creemos en cada uno de nuestros jugadores.

En INFINITY siempre encontrarán una organización seria, que da la cara, que sabe pedir perdón y aprender de los errores, que respeta a sus fans, que cuida a sus jugadores y a sus socios comerciales y a todos los que trabajan para mejorar esta escena que no para de crecer. Para perder en un torneo internacional primero hay que llegar a jugarlo.

Y como dijimos arriba: INFINITY SIEMPRE VA A COMPETIR. El deporte siempre da revancha y nosotros iremos por esa revancha.

Se acabó el sueño del MSI pero hoy tenemos la oportunidad de jugar otra final latinoamericana con nuestro equipo de VALORANT y poder representar a la región en un torneo internacional.

VAMOS POR LA REVANCHA INFINITA.

¡Gracias Infinitas por estar siempre ahí y por acompañarnos!

Esta es la respuesta de Infinity ante los comentarios y lo sucedido en el MSI 2021, que no sólo invita a toda la región a hacer una reflexión de cara al futuro, sino a la comunidad a continuar apoyando tanto a Infinity como al resto de los representantes, de cara a un mejor futuro para Latinoamérica como región, dentro de los deportes electrónicos.

