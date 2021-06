League of Legends: estas son las nuevas skins del evento Centinelas de la Luz

El mundo de League of Legends está siendo sacudido por el nuevo evento organizado por Riot Games: el de los Centinelas de la Luz. A través de un puzzle en su web oficial, los jugadores pudieron ver pistas en una imagen de Viego que apuntaban al evento. Así es como se reveló la nueva tanda de skins, que enfrenta a los Centinelas con los Arruinados.

Este se puede calificar como el evento más ambicioso de Riot hasta ahora, ya que no solo tiene sus consecuencias en League of Legends, sino que también afecta a Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, e incluso a Valorant.

Nuevos aspectos del evento Centinelas de la Luz en LoL

La cuenta oficial de League of Legends nos dio un vistazo a los nuevos skins de Riven, Irelia, Diana, Olaf, Vayne, y Pantheon. Aquí te los presentamos:

Diana Centinela

Vayne Centinela

Olaf Centinela

Riven Centinela

Irelia Centinela

Pantheon Arruinado

Pantheon también tendrá una edición de Prestigio, aunque aún no se reveló su splash art. Habrá más información sobre el evento en los próximos días, incluyendo la revelación del próximo campeón, Aksham.

Lee También