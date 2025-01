Primero que nada, por respeto a la gente que nos lee, debemos apuntar. El sorteo del fixture para la Liga 1 2025, que originalmente estaba programado para el 9 de enero, fue suspendido debido a un reclamo reciente del Deportivo Binacional para ser incluido en el campeonato general. Este evento iba a definir el calendario oficial del Torneo Apertura y Clausura, pero se pospuso hasta hoy martes 14 de enero, para resolver la situación del club natural de Juliaca. La ceremonia de premiación de la temporada 2024 se realizó como estaba previsto, pero sin el sorteo del fixture.

¿Cuándo se jugará el clásico del fútbol peruano?

Ahora vamos con lo bueno, sin tanto preámbulo, tenemos que informar ahora mismo, que están listos los partidos que se darán por el Torneo Apertura y Clausura 2025. Donde los grandes protagonistas son Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Cabe señalar que la noticia que más importa en la masa popular, de hinchas de Liga 1, tiene que ver con la fecha del primer clásico del fútbol peruano. Este se jugará en la fecha 7 en el Estadio Alejandro Villanueva, y la vuelta será en el Monumental “U”. Ahora sí, vamos con el fixture completo.

Fixture de la Liga 1 – 2025:

Fecha 1:

Atlético Grau vs. Ayacucho FC

Alianza Lima vs. Cusco FC

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Alianza Universidad vs. Sporting Cristal

Melgar vs. UTC

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Juan Pablo II College

Cienciano vs. ADT

Los Chankas vs. Garcilaso

Binacional descansa

Fecha 2:

ADT vs. Atlético Grau

Juan Pablo II College vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Sport Boys

UTC vs. Binacional

Cusco FC vs. Melgar

Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Ayacucho FC vs. Alianza Universidad

Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Universitario vs. Cienciano

Los Chankas descansa

Fecha 3:

Atlético Grau vs. Universitario

Sport Boys vs. Ayacucho FC

Cienciano vs. Garcilaso

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Juan Pablo II College

Binacional vs. Cusco FC

Alianza Universidad vs. ADT

Melgar vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas

UTC descansa

Fecha 4:

Los Chankas vs. Cienciano

Cusco FC vs. UTC

Ayacucho FC vs. Sport Huancayo

Juan Pablo II College vs. Melgar

Universitario vs. Alianza Universidad

Garcilaso vs. Atlético Grau

Alianza Atlético vs. Binacional

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

ADT vs. Sport Boys

Comerciantes Unidos descansa

Fecha 5:

Cienciano vs. Comerciantes Unidos

Binacional vs. Juan Pablo II College

Atlético Grau vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Universitario

UTC vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Sport Huancayo vs. ADT

Alianza Universidad vs. Garcilaso

Melgar vs. Sporting Cristal

Cusco FC descansa

Fecha 6:

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau

Garcilaso vs. Sport Boys

Juan Pablo II College vs. UTC

Alianza Atlético vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Alianza Universidad

Universitario vs. Sport Huancayo

Ayacucho FC vs. Melgar

ADT vs. Alianza Lima

Sporting Cristal vs. Binacional

Cienciano descansa

Clásico del fútbol peruano – Liga 1:

Fecha 7:

Binacional vs. Ayacucho FC

Sport Huancayo vs. Garcilaso

Atlético Grau vs. Cienciano

Melgar vs. ADT

Cusco FC vs. Juan Pablo II College

Alianza Lima vs. Universitario

Alianza Universidad vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Los Chankas

Alianza Atlético descansa

Fecha 8:

Cienciano vs. Alianza Universidad

Juan Pablo II College vs. Alianza Atlético

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Cusco FC

Universitario vs. Melgar

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Garcilaso vs. Alianza Lima

ADT vs. Binacional

Ayacucho FC vs. UTC

Atlético Grau descansa

Fecha 9:

UTC vs. ADT

Sport Boys vs. Cienciano

Cusco FC vs. Ayacucho FC

Melgar vs. Garcilaso

Alianza Lima vs. Los Chankas

Binacional vs. Universitario

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Alianza Universidad vs. Atlético Grau

Juan Pablo II College descansa

Fecha 10:

ADT vs. Cusco FC

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Cienciano vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II College

Atlético Grau vs. Sport Boys

Ayacucho FC vs. Alianza Atlético

Universitario vs. UTC

Los Chankas vs. Melgar

Garcilaso vs. Binacional

Alianza Universidad descansa

Fixture completo de la Liga 1 – 2025:

Fixture completo de la Liga 1. (Foto: L1 MAX).

Fecha 11:

Alianza Atlético vs. ADT

Sport Boys vs. Alianza Universidad

Binacional vs. Los Chankas

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Cusco FC vs. Universitario

UTC vs. Garcilaso

Juan Pablo II College vs. Ayacucho FC

Alianza Lima vs. Cienciano

Melgar vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal descansa

Fecha 12:

Ayacucho FC vs. Sporting Cristal

Garcilaso vs. Cusco FC

Universitario vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Binacional

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Alianza Universidad vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Melgar

ADT vs. Juan Pablo II College

Los Chankas vs. UTC

Sport Boys descansa

Fecha 13:

UTC vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

Melgar vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Binacional vs. Cienciano

Juan Pablo II College vs. Universitario

Sport Huancayo vs. Sport Boys

Alianza Atlético vs. Garcilaso

Ayacucho FC descansa

Fecha 14:

ADT vs. Ayacucho FC

Atlético Grau vs. Binacional

Garcilaso vs. Juan Pablo II College

Sport Boys vs. Alianza Lima

Los Chankas vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Universitario vs. Sporting Cristal

Cienciano vs. UTC

Alianza Universidad vs. Melgar

Sport Huancayo descansa

Fecha 15:

Juan Pablo II College vs. Los Chankas

Melgar vs. Sport Boys

Cusco FC vs. Cienciano

UTC vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Binacional vs. Alianza Universidad

Sporting Cristal vs. Garcilaso

Ayacucho FC vs. Universitario

ADT descansa

Fecha 16:

Garcilaso vs. Ayacucho FC

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College

Universitario vs. ADT

Cienciano vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Binacional

Alianza Universidad vs. UTC

Los Chankas vs. Sporting Cristal

Atlético Grau vs. Cusco FC

Sport Huancayo vs. Melgar

Alianza Lima descansa

Fecha 17:

UTC vs. Sport Boys

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Cusco FC vs. Alianza Universidad

Juan Pablo II College vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Atlético Grau

Ayacucho FC vs. Los Chankas

ADT vs. Garcilaso

Melgar vs. Alianza Lima

Binacional vs. Sport Huancayo

Universitario descansa

Fecha 18:

Alianza Lima vs. Binacional

Garcilaso vs. Universitario

Sport Boys vs. Cusco FC

Alianza Universidad vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC

Atlético Grau vs. Juan Pablo II College

Cienciano vs. Sporting Cristal

Los Chankas vs. ADT

Sport Huancayo vs. UTC

Melgar descansa

Fecha 19:

Alianza Atlético vs. Sport Boys

Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Juan Pablo II College vs. Alianza Universidad

ADT vs. Comerciantes Unidos

Cusco FC vs. Sport Huancayo

Universitario vs. Los Chankas

Ayacucho FC vs. Cienciano

Binacional vs. Melgar

UTC vs. Alianza Lima

Garcilaso descansa

El trofeo de la Liga 1 que se entregaría este 2025. (Foto: Liga 1).

¿Cuántos equipos participarán en la Liga 1 del 2025?

Universitario

Alianza Lima

Sporting Cristal

Comerciantes Unidos

Los Chankas

Melgar

Cusco FC

Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso

Cienciano

ADT

Atlético Grau

Alianza Atlético

Sport Boys

Alianza Universidad

Juan Pablo II

UTC

Ayacucho FC

Deportivo Binacional