Little Nightmares sorprende y es lo más descargado en PS4 durante marzo

Comenzó ya el mes de abril y llegan los reportes de ventas de lo que fue el mes de marzo; uno de estos fue revelado por Sony en el Blog de PlayStation, donde se dieron a conocer cuales fueron los juegos más destacados del último mes.

La grata sorpresa llega por parte del primer puesto en cuanto a descargas en la PlayStation Store para PS4. Little Nightmares 2 fue el juego que se situó a tope de ventas. El título de Tarsier Studios y Bandai Namco, lanzado en febrero se convirtió en un gran éxito y alcanzó el millón de copias vendidas entre todas sus plataformas.

TOP TEN JUEGOS MÁS DESCARGADOS PS STORE (PS4)

Los juegos que completaron el podio en la consola fueron FIFA 21 y Mortal Kombat X, para sorpresa de muchos. El Top 10 fue el siguiente:

• Little Nightmares

• FIFA 21

• Mortal Kombat X

• Minecraft

• GTA V

• Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

• Call of Duty: Black Ops Cold War

• The Forest

• Dragon Ball FigtherZ

• Tom Clancy's Rainbow Six

Mientras tanto, en el Top de PS5, fueron FIFA 21, Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Mortal Kombat 11 fueron los juegos que destacaron por sobre el resto. Finalmente, dentro de los juegos gratuitos más descargados desde la PS Store se encuentran los clásicos CoD: Warzone, Fortnite y Rocket League.

Lee También