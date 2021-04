El remake de The Last of Us para PS5 está siendo desarrollado por Naughty Dog

Pocas compañías del mundo de los videojuegos han sido capaces de atrapar tanto a los fanáticos con sus sagas como Naughty Dog. Uncharted y The Last of Us son dos claros ejemplos de lo que juegos con gran historia y bien desarrollados pueden convertirse en franquicias históricas. Y The Last of Us vuelve a estar en boca de todos.

Según reporta el portal norteamericano Bloomberg, el remake de The Last of Us (2013) estaría siendo desarrollado por Naughty Dog para ser lanzado en PS5. Esto significa que el pequeño grupo de desarrolladores que Sony había puesto a trabajar en el proyecto fue movido para darle a los creadores originales la oportunidad de recrear el juego a su manera.

Por otra parte, ésto le permite a Sony mover a su equipo de desarrolladores a la creación de nuevos juegos AAA, algo en lo cual de un tiempo a esta parte han decidido enfocarse. Aún así, tal vez la sensación no sea la mejor al tener que dejar un proyecto tan importante.

Si bien el juego envejeció bien y su remasterización para PS4 fue muy buena, la idea de recrear el juego para la nueva generación no está de más. Además, hay que tener en consideración que la franquicia está en un punto bastante alto, con el lanzamiento de TLOU2 a mediados del año pasado y la serie que pronto se lanzará en HBO.

Veremos cuánto tiempo le lleva a Naughty Dog desarrollar este remake de The Last of Us, imaginamos que no tanto como crear el TLOU2, pero sí que se tomarán su tiempo, conociendo la manera de trabajar de Neil Druckmann y su equipo.

