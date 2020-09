¡Locura total! R7 stompea a Unicorns of Love en la Worlds 2020

Luego de su histórico triunfo ante LGD Gaming, Rainbow7 llegaba al día de la definición del Grupo B del Play-In de la Worlds 2020 en su mejor momento para enfrentar al, hasta el momento, mejor equipo de la fase, Unicorns of Love. Y lo que aconteció en la partida no lo pudo imaginar ni el más acérrimo fanático del arcoíris.

Y es que R7 dominó desde el juego temprano una partida en la cual su composición fue muy superior a la de Unicorns of Love, y en la que todos sus jugadores demostraron un nivel extraordinario, con Acce dominando en el carril superior desde la fase de líneas, Aloned con su Lucian y por supuesto, Josedeodo siendo la clave para ganar el juego.

La diferencia en la jungla fue enorme por sobre el reconocido y experimentado AHaHaCiK, que nunca pudo hacer nada con su Skarner. Y, finalmente, la botlane de R7 no sucumbió nunca ante la presión de Unicorns of Love y terminó siendo una de las principales diferencias en el juego, principalmente con el nivel de Shadow en un sorprendente Alistar con Fase Veloz.

De esta manera, Rainbow7 cierra la Fase de Grupos del Play-In con dos victorias y dos derrotas, y deberá esperar por los próximos dos juegos (PSG Talon vs V3 Esports y Unicorns of Love vs LGD Gaming) para determinar cómo continúa su historia en el Campeonato Mundial de League of Legends.

