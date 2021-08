A través de clásicos como Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, y la trilogía de Dark Souls, el estudio FromSoftware se ha establecido como uno de los más prestigiosos en la industria. Es por eso que hay tanta especulación con respecto a su futuro.

Sabemos ya que el próximo videojuego que lanzarán es Elden Ring, con el creador del género Souls-like Hidetaka Miyazaki como director, y George R. R. Martin como colaborador. Y luego de eso, se especula que harán un juego exclusivo para PS5.

También lee:

• PS5 lanzará la actualización de firmware 2.0 que habilitará el almacenamiento externo

El rumor fue reportado inicialmente por Dealer Gaming, quien anteriormente filtró de forma correcta la expansión Iki Island de Ghost of Tsushima. Poco después fue confirmado por Nick Shpeshal, que si bien se especializa en Xbox, es una fuente confiable de filtraciones.

No se reveló nada específico del juego, excepto que sí se aclaró que no se trata de Bloodborne 2. Como recordamos, el Bloodborne original fue un exclusivo para PS4. Sí podría tratarse de una remasterización de este, y según los rumores, sería revelado en un State of Play la próxima semana.

Sean o no ciertos los rumores, los fanáticos de FromSoftware están ahora esperando Elden Ring, que como decíamos será su próximo lanzamiento. Hace poco se filtraban sus requisitos en PC, a la vez que FromSoftware daba más detalles sobre su jugabilidad.