Por si no te has enterado, te comentamos que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition decepcionó a muchos al lanzarse por la enorme cantidad de bugs y errores de todo tipo que plagaban a las tres remasterizaciones. Rockstar Games se puso a trabajar luego de su salida, y ya lanzaron un parche que arregla muchos de estos.

La actualización 1.03 ya está disponible en esta colección de juegos clásicos para todas las plataformas, y con ella llegan 117 arreglos de bugs. Entre ellos, se mejora la estabilidad, por lo que no debería crashear de manera espontánea.

Se agrega una cámara cinemática, y se corrigen muchos de los carteles mal escritos en los tres juegos. En San Andreas en particular, la desarrolladora Grove Street Games añadió un efecto de cobertura de nubes para que tenga una ambientación similar a la ciudad del juego original.

Hay montones de cambios pequeños, como una mayor resolución y detalle para muchas texturas, modificaciones menores en la interfaz, y mejoras generales de jugabilidad. Puede llegar a ser otro pequeño paso para mejorar la calidad de este criticado relanzamiento.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Esta versión se lanzó solo nueve días después del parche 1.02, que también arregló algunos bugs esenciales.