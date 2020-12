Estos fueron los 12 juegos más vendidos del 2020 que alcanzaron "Platino" en Steam

Steam sigue siendo la plataforma de juegos más popular en PC, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo la Epic Games Store para posicionarse como una competencia cabeza a cabeza. Pero claro, la plataforma de Valve está establecida hace varios años y nos entrega grandes juegos cada año para disfrutar.

Estamos sobre el final del 2020 y desde Steam han decidido hacer un repaso de lo que fue este año, y nos dieron a conocer los juegos más destacados de la plataforma en estos doce meses. Casualmente, tenemos doce títulos que alcanzaron el rango de "Platino" en Steam, que son los siguientes:

• Among Us

• Counter-Strike: Global Offensive

• Cyberpunk 2077

• Destiny 2

• Doom Eternal

• Dota 2

• Fall Guys: Ultimate Knockout

• Grand Theft Auto V

• Monster Hunter: World

• PUBG

• Rainbow Six: Siege

• Red Dead Redemption 2

De estos doce juegos, sólo tres son gratuitos (CS:GO, Rainbow Six y Dota 2), pero varios otros están con importantes descuentos actualmente en la tienda. Sólo Cyberpunk 2077 y PUBG mantienen su precio original.

Por otra parte, Doom: Eternal tiene un 67% de descuento y Rainbow Six: Siege recortó un 60% de su valor original. También tenemos a GTA V a la mitad de su valor original y tanto Monster Hunter: World como Red Dead Redemption 2 recortaron un tercio de su precio. Finalmente hay un 20% de descuento tanto en Fall Guys como en Among Us.

Estas ofertas estarán disponibles por tiempo limitado en Steam, al igual que en la mayoría de los juegos que alcanzaron los rangos de Oro, Plata y Bronce en la tienda digital.

