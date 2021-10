Cuando todos apuntaban a T1 vs EDG y FNC vs RNG como las mejores partidas del segundo día de Worlds 2021, casi sobre el cierre de la jornada llegaron MAD Lions y Gen.G para robarse el show con el mejor League of Legends que hemos visto en el Campeonato Mundial hasta el momento.

La partida fue increíble, con Gen.G tomando la ventaja en el juego temprano y MAD Lions logrando lo que parecía imposible: dar vuelta un juego ante los grandes equipos asiáticos. Todo comenzó con una Triple Kill para el Wukong de Armut, que fue el punto que forzó una extensión en la partida.

Con ello, los asesinos y carries de MAD Lions tuvieron el tiempo para escalar en la partida y, con el boost de Yuumi, lograron sacar ventaja en las peleas en equipos, que se transformaron en objetivos: torres, Dragones, Alma de los Océanos y Baron Nashor.

Con todas las bonificaciones y un escalado superior, MAD Lions terminó superando a un Gen.G que no pudo evitar la embestida de los campeones europeos, que lograron de esta manera su primer punto en Worlds 2021.

Highlights MAD Lions vs Gen.G - Worlds 2021