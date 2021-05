MAD Lions gana el Grupo B del MSI 2021 de League of Legends

El Grupo B del Mid-Season Invitational 2021 llegó a su gran definición este lunes, y fueron tanto MAD Lions como PSG Talon los que se quedaron con el pase a la Rumble Stage. Aún así, ambos equipos se enfrentaron en la última partida del día para definir quién se quedaba con el primer lugar.

Y fue MAD Lions quien obtuvo el triunfo en este más que interesante duelo, donde los europeos fueron claramente superiores, dominando el juego en objetivos, y control del mapa, aunque PSG Talon tuvo sus momentos donde pudo emparejar el juego, especialmente por lo hecho por Doggo, su AD Carry.

La diferencia en el seed no impacta de mucho, ya que tanto MAD Lions como PSG Talon deberán enfrentarse a los otros cuatro equipos clasificados a la Rumble Stage, donde dos equipos más serán eliminados y quedarán los cuatro semifinalistas de cara a la etapa final.

Royal Never Give Up, Pentanet.GG, MAD Lions y PSG Talon ya están clasificados, y mañana se dará la definición del Grupo C, donde DWG KIA ya está prácticamente clasificado, mientras que Infinity, Cloud9 y DetonatioN FocusMe están en igualdad de condiciones y lucharán por el segundo puesto.

