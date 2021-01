Xbox lanza una encuesta sobre el mando DualSense de PS5

Si hay algo con lo que Sony ha dado en el clavo de cara a la nueva generación de consolas es con el DualSense. El mando de la PlayStation 5 con gatillos hápticos y una sensibilidad renovada ha recibido las mejores críticas posibles por parte de los expertos y de aquellos que ya lograron probar la consola.

Y es un apartado en el que se nota claramente la diferencia con respecto a las Xbox Series X|S, cuyo mando se muestra bastante similar al de la Xbox One y el único cambio está relacionado con un botón para compartir lo que el jugador está haciendo en el juego.

Desde Microsoft están al tanto de esta diferencia, pero quieren estar seguros de que vale la pena implementar estas modificaciones, por lo que lanzaron una nueva encuesta y una de las preguntas pregunta expresamente sobre las nuevas características del control de PlayStation y si les gustaría a sus usuarios verlas en Xbox.

"Estoy al tanto de las características en el mando de PlayStation y desearía que estuvieran en el mando que viene con ésta consola", expresa el enunciado al cual los jugadores deben responder entre si les gustaría, si no les importa, si no les gustaría o si no conocen las características del mando.

Veremos si luego de ésta encuesta comienzan los trabajos en un nuevo mando para Xbox Series X, con más retroalimentación con respecto a los jugadores y les entrega nuevos sentimientos y sensaciones a la hora de jugar.

